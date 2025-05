Nuovi alloggi popolari alla Grotta Accordo tra Comune ed Erp Dalla Regione arrivano 6 milioni

Carrara si prepara a un importante passo avanti verso l'inclusione sociale: 28 nuovi alloggi popolari alla Grotta, grazie a un accordo tra il Comune e l'ERP. Con 6 milioni dalla Regione Toscana, si concretizza un sogno abitativo per molte famiglie. In un periodo in cui la questione abitativa è al centro del dibattito pubblico, questo progetto rappresenta un segnale di speranza e di cambiamento. È tempo di dare una casa a chi ne ha bisogno!

Ventotto nuovi alloggi in via Murlungo alla Grotta. Ora i soldi ci sono. Dopo la firma della stipula Tra Comune di Carrara ed Erp, in questi giorni è arrivata la notizia che palazzo civico è stato ammesso nella graduatoria egli enti che aveva richiesta alla Regione Toscana di poter accedere ai finanziamenti del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Di realizzare questi alloggi di edilizia residenziale pubblica se ne parlava da tempo, ma adesso dalla Regione arriveranno 6milioni di euro che consentiranno di realizzare materialmente le case. Una piccola boccata di ossigeno al problema della fame di alloggi, che in città è molto alta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuovi alloggi popolari alla Grotta. Accordo tra Comune ed Erp. Dalla Regione arrivano 6 milioni

