Nuove regole a Marsala per contrastare la malamovida | stop ad alcolici dalle 23 e musica fino all’1 di notte

Marsala segna un cambio di passo nella lotta contro la malamovida. Con l’ordinanza del sindaco Massimo Grillo, il divieto di vendere alcolici dopo le 23 e la musica che si ferma all'1 promettono di trasformare le serate in città. In un mondo dove la nightlife è spesso associata a eccessi e problemi di sicurezza, questa misura potrebbe diventare un modello per altre località. Sarà sufficiente per riportare serenità? Scoprilo!

Ordinanza del sindaco per contrastare la malamovida. Marsala, 31 maggio, a partire da oggi entrano in vigore le nuove disposizioni firmate dal sindaco di Marsala, provincia di Trapani, Massimo Grillo, (nella foto) con l'obiettivo di contrastare i crescenti fenomeni di malamovida notturna, tra cui risse e aggressioni in centro. Obiettivo: sicurezza e rispetto della quiete pubblica. In una nota ufficiale del Comune si legge che l'ordinanza nasce dalla necessità di garantire decoro e vivibilità urbana, perseguendo un duplice scopo: evitare il disturbo della quiete pubblica e prevenire episodi violenti legati all'abuso di alcol.

