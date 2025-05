Nuova Virtus Cesena trionfa alla Supercoppa Csi | tre trofei conquistati

La Nuova Virtus Cesena brilla alla Supercoppa CSI, un autentico trionfo per il calcio giovanile! Domenica 25 maggio, le squadre Allievi 2008 ed Esordienti Under 14 hanno conquistato ben tre trofei, dimostrando che il talento locale è in crescita. In un'epoca in cui la valorizzazione dei giovani atleti è fondamentale, questa vittoria rappresenta un segnale forte: il futuro del calcio cesenate è luminoso. Un motivo in più per sostenere i nostri ragazzi!

Domenica 25 maggio la Nuova Virtus Cesena ha conquistato tre trofei nell'ambito delle finali di Supercoppa di calcio del Csi che si sono svolte all' Orogel Manuzzi. A festeggiare la vittoria sono state le squadre Allievi 2008 (allenati da mister Bagnolini), Esordienti Under 14 che guidati da mister Falcone hanno vinto anche il campionato, e Giovanissimi Under 16 con al timone il duo Guerrini-Berti. Al mattino si sono sfidati i ragazzi delle scuole calcio, impegnati sui numerosi campi allestiti sul terreno di gioco del Manuzzi, mentre durante il pomeriggio si sono svolte le finali. Merita di essere citata anche la squadra dei Giovanissimi 2010 allenata da Pezzi, che si era fermata in semifinale il giorno precedente.

