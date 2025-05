Nuova viabilità della Valmarecchia Bignami FdI | Dobbiamo garantire lo sviluppo a chi vive in questi territori

Venerdì a Novafeltria si è discusso di un tema cruciale: la nuova viabilità della Valmarecchia. Con la presenza del capogruppo di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, e della deputata Alice Buonguerrieri, l'incontro ha messo in luce come migliorare le infrastrutture possa garantire uno sviluppo sostenibile per queste comunità. Un punto interessante? Investire nella viabilità significa anche valorizzare il turismo e le risorse locali. È tempo di agire!

