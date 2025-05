Nuova sede green e tecnologica per la padovana HiRef | previste 40 nuove assunzioni

HiRef, leader nel condizionamento, ha aperto le porte a "The Energy Building" a Tribano (Padova), un esempio brillante di architettura green e innovazione tecnologica. Con 40 nuove assunzioni previste, l’azienda non solo investe nel proprio futuro, ma contribuisce attivamente alla transizione ecologica, rispondendo a un trend sempre più cruciale. Scopri come unire sostenibilità e progresso possa creare opportunità per tutti!

Una nuova sede produttiva altamente tecnologica: HiRef, fra le più innovative realtà nel settore del condizionamento italiano e internazionale, ha inaugurato a Tribano (Padova) «The energy building», edificio progettato e realizzato con una forte attenzione alla sostenibilità ambientale e al. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Nuova sede green e tecnologica per la padovana HiRef: previste 40 nuove assunzioni

Grande Fratello: evoluzione, dinamiche relazionali, nuova sede e successi VIP

Nel panorama dei reality italiani, il Grande Fratello rappresenta un simbolo di evoluzione e innovazione.

Cerca Video su questo argomento: Nuova Sede Green Tecnologica Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Nuova sede green e tecnologica per la padovana HiRef: previste 40 nuove assunzioni; Beni strumentali - Nuova Sabatini; Neutralità tecnologica e nucleare le sfide. Le rinnovabili? Ormai solo un business. Parla Chicco Testa; Impact Award, i progetti vincenti guardano ad ambiente e territori. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Nuova sede green e tecnologica per la padovana HiRef: previste 40 nuove assunzioni

Segnala padovaoggi.it: Durante la giornata d’inaugurazione sono stati anche consegnati i premi di laurea in ricordo di Mauro Mantovan, fondatore di HiRef, prematuramente scomparso nell’ottobre del 2022 ...

Genova, la nuova sede ipertecnologica di Iren: quartier generale green per 360 dipendenti

Secondo ilsecoloxix.it: il design e la tecnologia possono migliorare la fruibilità degli ambienti di lavoro. Iren, ecco la nuova sede genovese: la visita in anteprima L’edificio - di proprietà della società attiva ...

CEE presenta il primo Bilancio di Sostenibilità: –50% di CO2 grazie alla nuova sede green

zeroventiquattro.it scrive: Si chiude un ciclo importante per il Consorzio Esperienza Energia (CEE), società di servizi guidata per quasi otto anni dall’ingegnere Gianmatteo Barbieri, con una crescita significativa e una visione ...