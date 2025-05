Nuova piazza Stamira Il Rotary finanzierà la ristrutturazione di chiosco e fontana

Il Rotary Ancona – Conero sta per dare nuova vita a piazza Stamira! Grazie al progetto ‘La Bella Ancona’, il chiosco e la fontana Cirilli saranno ristrutturati, restituendo splendore a uno dei luoghi simbolo della città. Questo intervento non solo valorizza il verde pubblico, ma si inserisce in un trend più ampio di riqualificazione urbana, dimostrando come l’impegno civico possa trasformare le nostre comunità. Scopri come il cambiamento è possibile!

Verde pubblico, chiosco e fontana Cirilli: Il club Rotary Ancona – Conero esalta la sua natura filantropica e la mette a disposizione del Comune di Ancona per recuperare piazza Stamira. È passata l'altro ieri in giunta la delibera dedicata al progetto 'La Bella Ancona', una manna dal cielo per Palazzo del Popolo che potrà godere del sostegno tecnico, progettuale e soprattutto economico del club guidato dal presidente Francesco Filoni. Calcoli alla mano, seppur non precisi al centesimo, il pacchetto complessivo di 'La Bella Ancona' dovrebbe valere una cifra molto vicina ai 50mila euro: vera e propria manna dal cielo per le casse del comune in continua a sofferenza anche e soprattutto a causa dei tagli dal governo centrale.

