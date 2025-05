Nuova evasione dal carcere di Bollate | detenuta non rientra da un permesso Fuggito anche il compagno è violento

Un'altra inquietante evasione dal carcere di Bollate riaccende i riflettori sulla sicurezza delle strutture penitenziarie italiane. Brenda Paolicelli, 55 anni, ha approfittato di un permesso per non fare ritorno, insieme a un compagno violento. Questo ennesimo episodio non solo evidenzia le fragilità del sistema, ma ci interroga anche sulle misure da adottare: è ora di ripensare il nostro approccio alla gestione dei detenuti?

Seconda evasione in poche settimane dal carcere milanese di Bollate. Dopo il caso di Emanuele De Maria, il 35enne che ha ucciso una collega per poi suicidarsi mentre lavorava all’esterno del carcere, stavolta ad aver fatto perdere le tracce è una detenuta di 55 anni, Brenda Paolicelli. A quanto riferisce il sindacato della Polizia penitenziaria Sappe, si tratta di una donna dal “profilo criminale di spessore”, condannata per vari reati tra i quali rapina a mano armata, furto aggravato e e violazione della legge sulle armi. La fuga risale a martedì 27 maggio, quando Paolicelli – anche lei ammessa al lavoro esterno – non è rientrata in carcere dopo una giornata di licenza per fare visita ai familiari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nuova evasione dal carcere di Bollate: detenuta non rientra da un permesso. “Fuggito anche il compagno, è violento”

Evasione dal carcere di Milano Bollate: scomparsa Brenda Paolicelli, cresce la preoccupazione

La fuga di Brenda Paolicelli dal carcere di Milano Bollate accende i riflettori su un tema delicato: la gestione dei detenuti in servizi esterni.

