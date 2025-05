Nuova Casa della Comunità a San Nicolò | il 5 giugno cittadini e associazioni si incontrano

Il 5 giugno, San Nicolò si prepara a diventare un modello di comunità attiva! Allo Spazio Aut-Side, cittadini e associazioni si riuniranno per “Dialoghi di buon futuro”, un'occasione imperdibile per plasmare insieme la nuova Casa della Comunità. In un’epoca in cui il coinvolgimento civico è fondamentale, la tua voce può fare la differenza. Scopri come partecipare a questo viaggio verso un futuro condiviso!

Giovedì 5 giugno alle 17, nello Spazio Aut-Side di San Nicolò (viale Dante Alighieri), si terrà "Dialoghi di buon futuro", un momento di confronto aperto tra cittadini, giovani, associazioni e operatori, pensato per contribuire in modo partecipato alla progettazione della futura Casa della.

