nuoto di fondo italia argento nella staffetta mista agli europei 2025 paltrinieri si arrende a rasovszky

Un argento che brilla nelle acque cristalline della Croazia: l'Italia conquista il secondo posto nella staffetta mista 4×1500 metri agli Europei di nuoto di fondo. Nonostante la lotta serrata, il nostro Gregorio Paltrinieri ha dovuto cedere il passo all’ungherese Rasovszky. Questo evento non è solo una competizione sportiva, ma una testimonianza della crescente intensità nel nuoto di fondo, dove il talento italiano continua a farsi valere. Chi sarà il prossimo campione?

Calato il sipario sull’ edizione 2025 degli Europei di nuoto di fondo a Stari Grad (Croazia). Nelle acque libere croate la staffetta mista 4×1500 metri ha sancito la chiusura della competizione in cui l’Ungheria ha confermato di essere la squadra guida. La formazione magiara, infatti, si è imposta con il crono di 1:03:39.45, precedendo di 1.93 l’Italia e di 2.26 la Francia. Germania e Turchia hanno completato la top-5. Una gara che non era iniziata troppo bene per gli azzurri, vista la frazione poco brillante di Giulia Gabbrielleschi, sorpresa dal ritmo imposto dalle proprie competitors e rimasta staccata di quasi 20? dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it