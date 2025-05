Nuoto artistico due novaresi campionesse italiane assolute

Due talentuose "ondine" della Libertas Nuoto Novara, Maddalena Dentis ed Erica Paternò, hanno conquistato il titolo di campionesse italiane assolute nel nuoto artistico! Questo straordinario successo alla 37° manifestazione “SincroxTutti” a Pesaro non è solo una vittoria sportiva, ma anche un simbolo dell'emergente potenza del nuoto artistico italiano. Un trionfo che conferma come il talento locale possa brillare in un panorama nazionale sempre più competitivo!

Titolo italiano per due “ondine” della Libertas Nuoto Novara. Alla 37° manifestazione nazionale di nuoto artistico Propaganda “SincroxTutti”, dal 23 al 25 maggio a Pesaro, Maddalena Dentis ed Erica Paternò hanno trionfato nel duo libero femminile Assoluto ex Ago, concludendo così la loro. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Nuoto artistico, due novaresi campionesse italiane assolute

