Numana un’estate per la famiglia

Numana si prepara a diventare il palcoscenico dell'estate 2025 con una serie di eventi imperdibili pensati per tutta la famiglia! Il 21 giugno, l'inaugurazione sarà un tuffo nel passato con "History of Dance" by Hbh Band. Un’opportunità unica per rivivere i successi che hanno segnato generazioni. In un’epoca in cui la ricerca di esperienze condivise è in crescita, Numana promette emozioni e divertimento senza confini! Non perdere l'occasione di partecipare!

Decine di eventi animeranno l'estate 2025 di Numana, un calendario pensato per coinvolgere tutte le generazioni, tra spettacoli, musica, cultura, divertimento e meraviglia. A inaugurare la stagione sarà, sabato 21 giugno, lo show musicale "History of dance" by Hbh Band, un viaggio scatenato tra le hit dagli anni Sessanta ai Duemila, nella splendida cornice di piazza del Santuario. Grandi nomi per una grande estate. Tra gli ospiti più attesi spicca Giulio Golia, volto storico de Le Iene, che si racconterà in una serata speciale domenica 6 luglio. In ambito giornalistico nella rassegna "Parlare Futuro summer", ospiteremo Francesco Borgonovo (20 luglio), vicedirettore del quotidiano La Verità, mentre Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara su Radio 24, il 28 giugno porterà in scena lo spettacolo "Via Crux", un evento dissacrante e tagliente.

