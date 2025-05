Nucleare Iran Aiea | Teheran ha aumentato scorte uranio arricchito quasi a livello militare

L'Iran sta alzando il tiro sul piano nucleare, aumentando le scorte di uranio arricchito a livelli allarmanti. Questo sviluppo non solo riaccende le tensioni internazionali, ma si inserisce in un contesto globale sempre più turbolento, dove la corsa agli armamenti e la sicurezza energetica sono al centro del dibattito. La domanda che sorge spontanea è: quali saranno le conseguenze per la stabilità del Medio Oriente? Restate sintonizzati!

Nucleare Iran, Teheran ha ulteriormente aumentato le sue scorte di uranio arricchito a livelli vicini a quelli utilizzabili per scopi militari, secondo un rapporto riservato dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) a cui Associated Press ha avuto accesso. Nel rapporto si invita Teheran a cambiare urgentemente rotta e a collaborare con le indagini portate avanti dall’agenzia. Forte aumento arricchimento da febbraio. Secondo l’Aiea al 17 maggio l’Iran ha accumulato 408,6 chilogrammi di uranio arricchito fino al 60%. Si tratta di un aumento di 133,8 chilogrammi rispetto all’ultimo rapporto di febbraio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nucleare Iran, Aiea: “Teheran ha aumentato scorte uranio arricchito, quasi a livello militare”

Trump: patto nucleare con l’Iran, «in un certo senso»

In una svolta sorprendente, l'amministrazione Trump ha avanzato una proposta scritta agli iraniani per tentare di risolvere la questione nucleare.

