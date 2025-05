Novoli aggrediti dopo un controllo Cinque in manette tre poliziotti feriti

Giovedì sera, i giardini di via Mariti a Firenze sono stati teatro di una violenta aggressione durante un controllo di routine della polizia. Tre agenti feriti e cinque uomini in manette: un evento che riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle città italiane. In un periodo in cui la tensione sociale è palpabile, questa notizia mette in luce una realtà sempre più complessa. Come possiamo garantire la sicurezza senza compromettere la serenità della comunità?

Serata di tensione giovedì nei giardini comunali di via Mariti a Firenze, dove un controllo di polizia si è trasformato in una violenta aggressione ai danni degli agenti delle volanti della Questura. Cinque cittadini marocchini, di età compresa tra i 18 e i 41 anni, sono stati arrestati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale in concorso. Uno di loro, un 31enne, è stato inoltre denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'intervento è scaturito nell'ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal questore della provincia di Firenze per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga.

Firenze: aggrediscono i poliziotti durante un controllo antidroga in via Mariti. Cinque arrestati

Firenze, un episodio inquietante scuote la città: cinque cittadini marocchini sono stati arrestati dopo un'aggressione ai poliziotti durante un controllo antidroga.

