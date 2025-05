Novena in preparazione alla Pentecoste secondo giorno

In questo secondo giorno di novena verso Pentecoste, un momento di profonda riflessione e attesa spirituale, chiediamo a Dio di farci sentire la Sua presenza. Questo evento non è solo una celebrazione religiosa, ma un'opportunità per riscoprire le virtù che ci guidano nel nostro cammino quotidiano. Abbraccia il potere dello Spirito Santo e lasciati ispirare: la crescita interiore inizia da qui. Preparati a ricevere una nuova luce!

Nell'attesa di Pentecoste, evento spirituale così forte e significativo, uniamoci in preghiera chiedendo a Dio di donarci il Suo Spirito perché resti sempre nel nostro cuore e ci faccia crescere in virtù. La Pentecoste è il momento in cui lo Spirito Santo scende su Maria e gli apostoli che sono nel Cenacolo. Dona loro quella.

