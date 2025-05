Note nei chiostri Fabio Furìa apre la rassegna

EMPOLI È affidato a Fabio Furìa e al suo bandoneon (una particolare fisarmonica inventata da Heinrich Band) il concerto d’apertura della rassegna musicale " Note nei chiostri empolesi ", promossa dall’associazione Il Contrappunto di Empoli con il patrocinio del Comune di Empoli e della Città Metropolitana di Firenze, con il sostegno del Ministero della Cultura e il supporto della Fondazione Il Cuore si scioglie. " Otto stagioni per un bandoneon " è il titolo dello spettacolo che si terrà domani sera alle 21.15 nel Chiostro di Santa Maria a Ripa in via della Repubblica a Empoli. Insieme a Furìa, compositore, arrangiatore e fra i più importanti bandoneonisti d’Europa, ad eseguire musiche di Vivaldi e Piazzolla ci saranno anche Ettore Pellegrino (maestro concertatore), violinista dalla carriera internazionale ma anche direttore artistico dal prestigiosissimo curriculum, e l’Orchestra Ico Suoni del Sud, che fra le molteplici collaborazioni vanta anche quelle con musicisti come Ennio Morricone, Nicola Piovani e Luis Bakalov. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Note nei chiostri . Fabio Furìa apre la rassegna

Empoli, al via la rassegna fra musica e arte 'Note nei chiostri empolesi'

Empoli si prepara a un’estate di arte e melodie con "Note nei chiostri empolesi". Il 14 maggio 2025, la rassegna celebra il connubio tra musica e bellezza architettonica, grazie al patrocinio del Comune e della Città Metropolitana di Firenze, e al supporto del Ministero della Cultura.