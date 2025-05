Non temiamo nessuno | gli interisti carichi per la finale Champions

L’attesa cresce: l’Inter è pronta a scrivere la storia. I tifosi, carichi di entusiasmo e determinazione, si radunano a Monaco, pronti a sfidare il Paris Saint-Germain. Dopo aver superato avversari temibili come Bayern e Barcellona, la squadra milanese si sente invincibile. Questo spirito di resilienza non è solo un trend sportivo, ma un simbolo di una Milano che risorge sempre più forte. Chi crede nei sogni, può conquistarli!

Milano, 31 mag. (askanews) - "Dopo aver battuto Bayern e Barcellona non temiamo nessuno". Così un tifoso dell'Inter, in mezzo a centinaia di altri fan che cantano e sventolano bandiere a Marienplatz, la piazza principale di Monaco, poche ore prima della finale di Champions League tra il club milanese e il Paris Saint-Germain. "Il Psg è una squadra giovane pertanto si rifarà sicuramente per i prossimi anni", dice un altro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Non temiamo nessuno": gli interisti carichi per la finale Champions

