Non si vedeva in giro da giorni morto in casa È il terzo in due mesi

Un dramma silenzioso: a Saronno, il ritrovamento del corpo di un uomo di 63 anni segna il terzo caso simile in appena due mesi. Un triste campanello d’allarme su una solitudine sempre più presente nelle nostre città, amplificata dalla pandemia e dall'isolamento sociale. Questo episodio ci invita a riflettere sull'importanza di mantenere i legami e non sottovalutare i segnali di allerta. Chiunque può diventare una voce per chi è invisibile.

Giovedì sera il corpo senza vita di un uomo di 63 anni è stato scoperto all’interno della sua abitazione a Saronno. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio, quando amici e conoscenti, preoccupati per il silenzio prolungato, hanno chiesto aiuto. Alle 18.30 sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno. Una volta entrati nell’appartamento, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Dai primi accertamenti, la morte è sopraggiunta per cause naturali, senza segni di violenza o situazioni sospette. Tanti i vicini che hanno assistito alle operazioni in silenzio e con grande cordoglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Non si vedeva in giro da giorni, morto in casa. È il terzo in due mesi

