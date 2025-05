Non risponde al telefono il figlio lo trova in casa senza vita Muore a 59 anni

Empoli piange Marco Vezzi, un simbolo del calcio locale, stroncato a soli 59 anni. La sua dedizione per la squadra azzurra e il contributo al gruppo Desperados lo hanno reso una figura amata dalla comunità. Questo evento tragico ci ricorda l'importanza di prendersi cura dei propri cari e di non sottovalutare i segnali di malessere. In un periodo in cui il benessere mentale è fondamentale, la sua perdita lascia un vuoto incolmabile.

Empoli, 31 maggio 2025 – Lutto a Empoli per la scomparsa di Marco Vezzi, 59 anni, molto conosciuto in città per la sua passione per il calcio e per la vicinanza all’Empoli. Da sempre faceva parte dei Desperados, il principale gruppo organizzato della Maratona, e difficilmente si perdeva una gara degli azzurri. Il corpo senza vita è stato trovato all’interno della sua abitazione dal figlio, allarmato perchè il padre non rispondeva al telefono. Ua tragedia che getta nello sconforto gli amici di una vita e tutte le persone che lo conoscevano bene. La causa della morte è quasi certamente riconducibile ad un malore improvviso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Non risponde al telefono, il figlio lo trova in casa senza vita. Muore a 59 anni

Empoli: bambina di 8 anni abusata durante gita in fattoria. La denuncia dei genitori

Una bambina di 8 anni è stata vittima di abusi sessuali durante una visita in un’azienda agricola nell’Empolese Valdelsa, Firenze.

