Non risponde al citofono | uomo trovato morto nella sua abitazione di via Savonarola

Un dramma silenzioso si è consumato in via Savonarola: un uomo di 64 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione, dopo che un amico ha notato l'assenza del suo cane. Questo triste episodio getta luce su un tema sempre più attuale: l'importanza delle relazioni e del supporto sociale. In un mondo dove ci si sente spesso soli, un gesto di attenzione può fare la differenza. Chiunque potrebbe essere il prossimo a notare un segnale d’allerta.

A fare insospettire un amico sarebbe stato il fatto che non aveva fatto rientrare il cane in casa come sua abitudine. E’ così che si è scoperta la tragedia avvenuta la sera di giovedì 29 maggio: un uomo di 64 anni è stato trovato morto nel bagno della sua abitazione invia Savonarola e il sospetto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Non risponde al citofono: uomo trovato morto nella sua abitazione di via Savonarola

