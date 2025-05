non riesco a festeggiare la conference del chelsea

Il Chelsea ha dimostrato che, anche dopo una lunga dormita, il talento può esplodere in un lampo. La vittoria in Conference League è un segnale forte: il calcio britannico continua a dominare, mentre le squadre italiane, come la Roma, devono fare i conti con un passato recente di successi. Ma cosa significa veramente per il futuro delle competizioni europee? Il risveglio dei Blues potrebbe ribaltare le gerarchie del calcio!

Mi dispiace per gli amici romanisti ancora in post-sbronza dopo il trionfo di Tirana tre anni fa, ma da inglese non sono riuscito a festeggiare la vittoria in Conference League del Chelsea. I Blues hanno dormito per oltre un tempo contro il Betis, poi hanno deciso di iniziare a giocare, ne hanno ficcati quattro agli illusi spagnoli e si sono portati a casa il trofeo, ma ben poca gloria. La Conference League è una coppa insulsa, che infatti la squadra allenata da Enzo Maresca si è portata a casa giocando in ciabatte e per gran parte del torneo con le riserve e i giovani (mancava che chiedessero una deroga per far giocare la squadra femminile.