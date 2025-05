Non registrare gli ospiti può costare caro | a Menaggio società di case vacanze sospesa per 5 giorni

Non registrare gli ospiti può rivelarsi un errore costoso! A Menaggio, una società di case vacanze è stata sospesa per cinque giorni dalla polizia di Stato di Como. Questo episodio mette in luce l'importanza della legalità nel settore turistico, dove la trasparenza e il rispetto delle normative sono fondamentali. In un contesto di crescita del turismo, è essenziale garantire che ogni operatore agisca nel rispetto delle regole per evitare sanzioni pesanti.

La polizia di Stato di Como ha notificato un provvedimento di sospensione della licenza per cinque giorni ai rappresentanti di una società che gestisce 17 appartamenti turistici in locazione temporanea. Si tratta delle cosiddette "case vacanza", dislocate principalmente lungo la sponda.