Non ho mai negato la chirurgia estetica famosa showgirl rivela tutto ecco di chi si tratta

In un'epoca in cui l'autenticità si scontra con l'estetica patinata dei social, una famosa showgirl rompe il silenzio sulla chirurgia estetica. Nel salotto di "La Volta Buona", ha svelato le sue esperienze e la sua visione sui ritocchini, sottolineando come siano un mezzo per sentirsi meglio nella propria pelle. Un tema attuale che invita a riflettere sul confine tra bellezza naturale e artificiale. Chi sarà? Scoprilo!

Grandi rivelazioni di una famosa show girl in riferimento alla chirurgia estetica. Scopriamo di chi si tratta e cosa ha detto! Leggi anche: Ornella Vanoni fa delle rivelazioni sulla tragica malattia con cui convive da anni: ecco di cosa si tratta Nel salotto di La Volta Buona si parla di chirurgia estetica e plastica. A favore dei ritocchini è una famosa show girl che racconta la sua esperienza con il bisturi per mantenersi giovani. Ecco tutta la verità! Insultata per le punturine estetiche. Pur ammettendo sempre in pubblico di aver ricorso alla chirurgia estetica, questa famosa show girl ha spesso ricevuto critiche per la sua franchezza. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - «Non ho mai negato la chirurgia estetica», famosa showgirl rivela tutto, ecco di chi si tratta

Cerca Video su questo argomento: Ho Negato Chirurgia Estetica Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Samantha De Grenet insultata per i ritocchi estetici: Lo ammetto e mi dicono che sono tutta tirata; Samantha De Grenet ammette i ritocchini (e le critiche): “Cosa ho fatto alle labbra”; Samantha De Grenet affronta le critiche sui social riguardo alla chirurgia estetica; Gf Vip, Samantha De Grenet presa di mira per la scelta di sottoporsi a ritocchini estetici: la replica. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Anna Pettinelli: “Chirurgia estetica? Dai 45 anni faccio botox. Chi nega è bugiardo, lo fanno tutte”

Scrive fanpage.it: Le parole di Pettinelli sulla chirurgia estetica Buttiglieri quindi ... che ha ribattuto senza esitazioni: "Chi nega è bugiardo, perché lo fanno tutte. Adesso io ho fatto un laser per delle ...

Anna Pettinelli: “Chirurgia estetica? Dai 45 anni faccio botox. Chi nega è bugiardo, lo fanno tutte”

Lo riporta msn.com: si racconta senza filtri, sfatando un tabù in relazione a un tema eternamente legato al mondo dello spettacolo come la chirurgia ... chirurgia estetica: “Non la demonizzo e chi nega è bugiardo ...

Amici, Anna Pettinelli confessa: "Chirurgia estetica già a 45 anni. Lo fanno tutte, perché negare?"

Scrive comingsoon.it: Amici, Anna Pettinelli confessa: "Ho fatto ricorso alla chirurgia estetica fin da quando avevo 45 anni" Ospite del podcast del beauty influencer Luca Buttiglieri, Anna Pettinelli ha confessato di ...