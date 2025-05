Non è rimasto uguale niente e va bene così | la frecciata di Fedez sul palco di Radio Italia Live

Fedez torna sul palco di Radio Italia Live e, con la sua ironia tagliente, non risparmia frecciate: "Non è rimasto uguale niente e va bene così". Il suo intervento è un riflesso del cambiamento dell'industria musicale, sempre più aperta all'innovazione e alla spontaneità. In un’epoca in cui il pubblico cerca autenticità, lui continua a sorprendere e coinvolgere, dimostrando che nell'arte, il cambiamento è non solo inevitabile, ma anche prezioso.

Un ritorno sul palco che non è passato inosservato, tra hit, ironia tagliente e un’immancabile stoccata. Fedez è stato uno dei protagonisti di Radio Italia Live – Il Concerto, l’evento musicale che venerdì 30 maggio ha animato Piazza Duomo a Milano. E, come da sua abitudine, non ha deluso le aspettative, regalando al pubblico non solo una performance energica ma anche le sue immancabili, provocatorie dichiarazioni. Dopo aver eseguito alcuni dei suoi successi più recenti, tra cui “ Battito ” (presentata a Sanremo) e il singolo estivo “ Scelte Stupide ” con Clara, il rapper ha introdotto un suo vecchio pezzo con una stoccata che non è passata inosservata: “Tutti i grandi autori hanno i loro brani intramontabili”, ha esordito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non è rimasto uguale niente e va bene così”: la frecciata di Fedez sul palco di Radio Italia Live

Fedez e Olly alla Notte Rosa, annunciata la loro presenza sul palco dell'Rds Summer Festival

In attesa della magica Notte Rosa, il RDS Summer Festival svela i primi attesissimi ospiti. Sul palco di Rimini ci sarà il trionfatore di Sanremo, Olly, e il celebre Fedez, protagonisti indiscussi della musica italiana.

