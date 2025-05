Noi Moderati rafforza la sua presenza | nuove nomine per la fascia jonica e tirrenica reggina

Noi Moderati si fa sempre più forte in Calabria! Con le nuove nomine per la fascia jonica e tirrenica reggina, il partito di Maurizio Lupi e Saverio Romano amplia la sua rete di rappresentanza. Questo passo dimostra come la politica locale stia rispondendo a una richiesta di maggiore connessione con i cittadini. Rimanere attivi e visibili sul territorio è fondamentale, e Noi Moderati lo sta facendo con determinazione!

Il partito di Maurizio Lupi e Saverio Romano continua a crescere sul territorio e amplia la sua rete di rappresentanza. Noi Moderati, annuncia con soddisfazione un ulteriore rafforzamento della propria struttura organizzativa sul territorio calabrese, con la nomina di nuovi delegati cittadini.

