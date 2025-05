Noi ci proviamo ad essere l’orecchio che ascolta anche i silenzi ma ci confrontiamo continuamente con limiti tecnici e umani L’appello di Galiano

Il professor Enrico Galiano fa da eco a un sentimento collettivo: la frustrazione verso il sistema educativo. In un recente video, ha sottolineato quanto sia difficile ascoltare i silenzi dei giovani in un contesto segnato da limiti tecnici e umani. Questo tocca un tema cruciale: il ruolo degli insegnanti nel sostenere le nuove generazioni. La scuola, più che mai, deve essere un luogo di ascolto autentico e connessione. È ora di ripensare il nostro approccio!

