No Tobacco Day ogni anno 700mila morti per il fumo in Europa Metà dei fumatori inizia prima dei 19 anni è allarme per le sigarette elettroniche

Il No Tobacco Day ci ricorda una verità sconcertante: ogni anno, 700.000 vite si spengono in Europa a causa del fumo. Seppur i fumatori siano in calo, l’emergere delle sigarette elettroniche crea un nuovo allarme, soprattutto tra i giovani, con quasi il 40% degli studenti delle superiori che ne fa uso. È fondamentale ripensare la lotta al tabagismo e tutelare le nuove generazioni da questa nuova minaccia. La salute è un diritto!

Negli ultimi anni i fumatori sono diminuiti. Ma il trend positivo è stato interrotto dalla diffusione di nuovi prodotti per il fumo che in questi anni hanno affiancato le sigarette tradizionali. Sono infatti aumentati i consumatori tra i più giovani, con quasi il 40% degli studenti delle superiori che fa uso di e-cig, tabacco riscaldato, annullando il trend in discesa che si vedeva nei fumatori adulti. Lo rilevano i dati che verranno presentati dall’Istituto Superiore di Sanità durante un convegno in occasione del No Tobacco Day, che si celebra il 31 maggio. Il cosiddetto “policonsumo”, hanno sottolineato gli esperti, riguarda infatti la grande maggioranza dei 14-17enni e una quota sempre maggiore di adulti, con rischi crescenti per la salute. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - No Tobacco Day, “ogni anno 700mila morti per il fumo in Europa. Metà dei fumatori inizia prima dei 19 anni, è allarme per le sigarette elettroniche”

Fumo e fiamme nell’appartamento, muore in casa anziano di 80 anni

Tragedia ad Arezzo, dove un anziano di 80 anni ha perso la vita in un incendio divampato nel suo appartamento a Quarata.

