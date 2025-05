No PSG un bar di marsigliesi trasmette la replica della finale di Champions 1993

Un bar di Marsigliesi ha riscoperto la storia, trasmettendo la replica della finale di Champions del 1993, quando l'Olympique Marsiglia trionfò. Un gesto simbolico che unisce i tifosi in un coro di speranza contro il PSG. In un'epoca dove le rivalità calcistiche si intensificano, questo ritorno al passato sottolinea l'importanza delle tradizioni. E tu, quale ricordo storico porteresti nel cuore? La passione per il calcio è eterna!

AGI - La tifoseria dell'Olympique Marsiglia si è schierata in modo massiccio per l'Inter nella finale di Champions League contro il Psg, nella speranza che gli odiati rivali parigini non tolgano all'Om il primato di essere l'unica squadra francese ad aver vinto la Coppa dalle grandi orecchie. C'è però chi è andato oltre: un bistrot di Rodez, città di 25mila abitanti nella regione dell'Occitania, questa sera alle 21 trasmetterà la replica di Marsiglia-Milan, la finale di Champione League del 1993 vinta dai provenzali con un gol di Basile Boli. Il Bostrot le Bourg, affacciato sull'omonima piazza, è gestito da tifosi marsigliesi che hanno scelto di snobbare la finalissima dell'Allianz Arena per rievocare il momento più alto nella storia della loro squadra del cuore. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - No PSG, un bar di marsigliesi trasmette la replica della finale di Champions 1993

