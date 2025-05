No l' esposizione prolungata al sole non cura l' acne Al contrario può attivare le cellule immunitarie che aggravano l' infiammazione Che cosa dice la scienza

L'abbronzatura come rimedio per l'acne? Un mito da sfatare! La scienza avverte: l'esposizione prolungata al sole può aggravare l'infiammazione, attivando le cellule immunitarie. Mentre su TikTok proliferano consigli che promettono miracoli, rischiamo di ignorare i gravi pericoli per la salute, come i tumori. Prendersi cura della pelle richiede conoscenze accurate, non tendenze effimere. Fai la scelta giusta per il tuo benessere!

Una serie di creator consigliano su TikTok l'abbronzatura o i solarium. Ma non c'è alcuna evidenza scientifica che il beneficio sia concreto mentre i rischi di sviluppare tumori sono elevati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - No, l'esposizione prolungata al sole non «cura» l'acne. Al contrario, può attivare le cellule immunitarie che aggravano l'infiammazione. Che cosa dice la scienza

No, l'esposizione prolungata al sole non «cura» l'acne. Al contrario, può attivare le cellule immunitarie che aggravano l'infiammazione. Che cosa dice la scienza

