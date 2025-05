No del Riesame al ricorso Badr e Taha restano in carcere

Il tribunale del Riesame di Venezia ha detto no al ricorso di Badr Rouaji e Taha Bennani, lasciandoli in carcere. Questa decisione riaccende l'attenzione sulle dinamiche di giustizia minorile e le sfide legate alla sicurezza. Un punto interessante: come il sistema giudiziario affronta casi di giovani accusati di reati gravi? La questione solleva interrogativi cruciali sulla prevenzione e il reinserimento, temi sempre pi√Ļ attuali nella nostra societ√†.

I giudici del tribunale del Riesame di Venezia hanno rigettato il ricorso presentato da Badr Rouaji (19enne di Montebelluna difeso dall'avvocato Fabio Crea) e Taha Bennani (22enne di Montebelluna difeso dagli avvocati Fabio Targa e Paola Miotti), accusati dalla Procura di Treviso di essere i.

Uno dei presunti assassini presenta ricorso al Riesame, il legale: ¬ęManca il coltello¬Ľ

Un presunto assassino presenta ricorso al riesame, sollevando dubbi sulla solidità delle prove. L'avvocato di Badr Rouajii, 19enne detenuto per l'omicidio di Lorenzo Cristea, sottolinea l'assenza del coltello, definito la prova regina, e contestando la validità delle testimonianze raccolte tra i membri del gruppo dell'accusato.

