La controversa vicenda di Alberto Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, riaccende il dibattito sulla giustizia e i diritti dei detenuti. La procura ha chiesto la revoca della semilibertà dopo un'intervista non autorizzata a Le Iene. Questo caso mette in luce come le dinamiche mediatiche possano influenzare il sistema legale, invitando a riflettere su etica e responsabilità. La parola ora passa alla Cassazione. Sarà interessante vedere come si evolver

Garlasco (Pavia), 31 maggio 2025 – Una vicenda che sta più in televisione che nelle aule di tribunale. Alberto Stasi, condannato a sedici anni per l’omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto 2007, rischia di perdere il beneficio della semilibertà. La colpa è dell’intervista a Le Iene, trasmessa il 30 marzo. Non una conversazione strappata all’angolo di una strada, ma un appuntamento organizzato senza autorizzazione il 22 marzo. La Procura generale di Milano si era già opposta alla concessione del beneficio in udienza, il 9 aprile, e - oggi si apprende - si è rivolta alla Cassazione per chiederne la revoca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “No alla semilibertà di Stasi”: la Procura chiede la revoca per “un’intervista non autorizzata”. A decidere sarà la Cassazione

Caso Garlasco, nuova svolta: la pista Sempio riapre le indagini mentre Stasi ottiene la semilibertà

Nuova svolta nel caso Garlasco: le indagini sono state riaperte grazie alla conferma che un'impronta palmare e residui biologici trovati nel 2007 coincidono con Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi.

