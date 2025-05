No ai maltrattamenti il successo di 4 passi e 4 zampe

Il 18 maggio, il Parco di Monza si è trasformato in un rifugio di amore e solidarietà con la 31esima edizione della camminata “4 passi a 4 zampe”. Oltre alla bellezza del paesaggio, il vero protagonista è stato il messaggio contro i maltrattamenti sugli animali. In un'epoca in cui la sensibilizzazione per il benessere animale cresce, eventi come questo ci ricordano quanto sia importante unire forze e cuori per una causa comune. Non perdere mai l'occas

La 31esima edizione della camminata “ 4 passi a 4 zampe “, organizzata da Enpa Monza per il 18 maggio scorso, è stata un vero successo. Immersi nel verde del Parco di Monza, in una giornata di sole con 26 gradi, i partecipanti hanno goduto della bella atmosfera creata grazie all’aiuto dei volontari Enpa. Hanno preso parte della camminata, che è stata anche una manifestazione silenziosa contro la violenza sugli animali e il loro sfruttamento, sia padroni di animali, che hanno portato con sé i propri amici a quattro zampe, che persone interessate alla causa che non possedevano un animale domestico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - No ai maltrattamenti, il successo di “4 passi e 4 zampe”

