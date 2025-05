Nigeria | morti in inondazioni salgono a 151 migliaia di sfollati

In Nigeria, le inondazioni devastano il Paese, con un tragico bilancio di 151 vittime e oltre 3.000 sfollati. Questo disastro mette in luce una crisi climatica sempre più urgente, che colpisce le nazioni vulnerabili con eventi meteorologici estremi. La situazione a Mokwa è solo uno dei tanti segnali che ci invitano a riflettere sul nostro impatto ambientale. È tempo di agire per prevenire futuri disastri!

Abuja (Nigeria), 31 mag. (LaPresseAP) – Sono saliti a 151 i morti confermati dopo che le forti piogge hanno provocato inondazioni nella città di Mokwa, nello Stato del Niger, nella Nigeria centro-settentrionale. Lo hanno riferito i servizi di emergenza locali ad Associated Press. Più di 3.000 persone sono state sfollate. Mokwa si trova a più di 300 chilometri a ovest di Abuja, la capitale. Almeno 500 famiglie in tre comunità sono state colpite dalla pioggia caduta venerdì prima dell’alba, che ha reso i tetti quasi invisibili e ha lasciato gli abitanti con l’acqua fino alla vita. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nigeria: morti in inondazioni salgono a 151, migliaia di sfollati

Nigeria nel caos, oltre 10mila morti in due anni: l’allarme di Amnesty sulle violenze jihadiste

La Nigeria mostra un quadro inquietante di violenze e instabilità , con oltre 10.000 morti in due anni a causa degli attacchi jihadisti e delle bande criminali, come evidenziato da Amnesty International.

