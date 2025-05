Niente Roma per Saelemaekers | Premier e Eintracht alla porta ma Allegri ha altre idee

La Roma guarda avanti senza Saelemaekers, mentre il Premier e l'Eintracht bussano alla porta. La scelta di Gasperini segna un nuovo inizio per l'Atalanta, con la speranza che il club conceda il tempo necessario per costruire un progetto vincente. In un mercato sempre piĂą competitivo, le mosse strategiche della dirigenza saranno fondamentali per rispondere alle sfide attuali e future. RiuscirĂ Gasperini a lasciare il suo segno?

Gasperini per aprire l’ennesimo nuovo ciclo, con la speranza che, per ottenere dei risultati ora e domani, si lasci tempo al tecnico di dare quell’impronta nitida vista in 9 anni di Atalanta. Scelto l’allenatore, atteso a Roma lunedì per l’ufficialitĂ , il club sposterĂ progressivamente l’attenzione sul mercato, che verrĂ impostato a sei mani da tecnico, Ranieri e Ghisolfi. Ci sono anzitutto da risolvere nodi interni, come quello di Dybala o del rinnovo di Svilar, mentre un componente della rosa prezioso come Saelemaekers è destinato ad indossare una maglia diversa da quella giallorossa nella prossima stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Niente Roma per Saelemaekers: Premier e Eintracht alla porta, ma Allegri ha altre idee

Roma, Milan all’orizzonte: Ranieri rilancia Saelemaekers

La settimana in casa Roma si apre con un retrogusto amaro dopo la sconfitta contro l’Atalanta, che ha interrotto la striscia di imbattibilità in campionato.

