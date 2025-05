Niente più scorta degli 007 a Prodi Renzi D' Alema Monti e Gentiloni Protetti ancora Conte Meloni e Draghi | il motivo della scelta

A partire dal 1° gennaio 2026, cinque ex presidenti del Consiglio, tra cui Renzi e Gentiloni, perderanno la scorta degli 007. Un cambiamento significativo che segna un trend verso una maggiore trasparenza e responsabilizzazione della politica italiana. La scelta di mantenere la protezione per Conte, Meloni e Draghi solleva interrogativi sul futuro della sicurezza per i leader in carica. Riflessioni sulla vulnerabilità e la fiducia nel sistema politico sono più che mai attuali!

A partire dal 1° gennaio 2026, cinque ex presidenti del Consiglio non avranno più la protezione garantita dai servizi segreti. La decisione riguarda Paolo Gentiloni, Matteo Renzi, Mario. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Niente più scorta degli 007 a Prodi, Renzi, D'Alema, Monti e Gentiloni. "Protetti" ancora Conte, Meloni e Draghi: il motivo della scelta

Renzi e Gentiloni, profeti falliti su “Meloni isolata”: figuraccia sui quotidiani dopo il successo del premier

Nel giorno del grande successo diplomatico di Giorgia Meloni, i commentatori falliti come Renzi e Gentiloni si ritrovano isolati e ridicolizzati sui quotidiani, con giudizi negativi sulla posizione italiana in Europa.

Cerca Video su questo argomento: Scorta 007 Prodi Renzi Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il governo toglie la scorta degli 007 a Renzi, Prodi, Monti, D'Alema e Gentiloni. Protezione invariata per Meloni, Draghi e Conte: ecco perché; Il governo toglie la scorta degli 007 a Renzi, Prodi, Monti, D’Alema e Gentiloni; Stretta di Mantovano: via scorta 007 a ex premier. Ira di Renzi; Governo toglie la scorta degli 007 agli ex premier, Renzi attacca Mantovano e rinuncia alla tutela del Viminale. 🔗Cosa riportano altre fonti

Niente più scorta degli 007 a Prodi, Renzi, D'Alema, Monti e Gentiloni. "Protetti" ancora Conte, Meloni e Draghi: il motivo della scelta

msn.com scrive: A partire dal 1° gennaio 2026, cinque ex presidenti del Consiglio non avranno più la protezione garantita dai servizi segreti. La decisione riguarda Paolo Gentiloni, Matteo Renzi, ...

Niente più scorta degli 007 a Prodi, Renzi, D'Alema e Gentiloni. "Protetti" ancora Conte, Meloni e Draghi: il motivo della scelta

Come scrive msn.com: A partire dal 1° gennaio 2026, cinque ex presidenti del Consiglio non avranno più la protezione garantita dai servizi segreti. La decisione ...

Governo, Mantovano prepara la stretta: "Niente più scorta degli 007 agli ex premier"

Secondo msn.com: Dal 2026 sarà rimossa la scorta dei Servizi segreti agli ex premier, per i quali resterà solo quella curata dal Viminale. Renzi su tutte le furie.