Niente partite femminili la sera? Sinner | Si finirebbe troppo presto

Jannik Sinner, il fenomeno del tennis italiano, avanza trionfante agli ottavi del Roland Garros 2025, ma non è solo il suo talento a far discutere. In un mondo sportivo sempre più inclusivo, il campione ha sollevato questioni importanti sulla programmazione delle partite femminili. La sua affermazione è un invito a riflettere: l'attenzione verso l'uguaglianza di genere nello sport sta finalmente prendendo piede? Scopri di più su questo dibattito che coinvolge tutti noi

(Adnkronos) – Jannik Sinner è volato agli ottavi del Roland Garros 2025. Il tennista azzurro oggi, sabato 31 maggio, ha battuto il ceco Jiri Lehecka in tre set dopo un match dominato dall'inizio alla fine. In conferenza stampa però il numero uno del mondo ha parlato anche di temi che non riguardano strettamente il campo, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Niente partite femminili la sera? Sinner: “Si finirebbe troppo presto”

Siamo in attesa di emozionanti sfide tennistiche con la diretta live di Paolini-Ostapenko, che inizierà non prima delle 12.

