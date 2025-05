Niente lettere al boss dei Casalesi | Potrebbero contenere messaggi criptici

La Corte di Cassazione ha messo un freno alla comunicazione tra il boss dei Casalesi, Enrico Martinelli, e l'esterno, bloccando lettere potenzialmente "criptiche". Questo divieto non è solo una misura di contenimento, ma riflette un trend più ampio nella lotta contro la mafia, dove la trasparenza vince sull’oscurità . Un punto interessante da considerare: quanto possono influenzare le parole scritte tra le sbarre?

Alcune lettere indirizzate a Enrico Martinelli, storico esponente del clan dei Casalesi attualmente detenuto al regime del 41 bis, non gli saranno recapitate. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso presentato dai legali del boss contro il divieto imposto dal Tribunale di. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Niente lettere al boss dei Casalesi: "Potrebbero contenere messaggi criptici"

Cerca Video su questo argomento: Lettere Boss Casalesi Potrebbero Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Le lettere dei camorristi, spiegate

Scrive ilpost.it: Così comincia la lettera inviata una ventina di giorni fa a Michele Zagaria, l’ultimo capoclan dei casalesi arrestato dopo decenni di latitanza. Il boss è detenuto in regime di carcere duro a ...

Casalesi, morto l'ex boss Carmine Schiavone: collaborò con la giustizia per i rifiuti

Come scrive ilmattino.it: È morto nella sua abitazione nel Lazio Carmine Schiavone, ex boss dei Casalesi, a lungo collaboratore ... visti i veleni sotterrati, si poteva immaginare «che nel giro di vent'anni morissero ...

Casalesi, Zaia testimone al processo: «Mai saputo di un clan di camorra a Eraclea»

Lo riporta corrieredelveneto.corriere.it: «Ha mai ricevuto lettere o segnalazioni su ... dell'udienza di martedì del processo al clan dei Casalesi di Eraclea, chiamato dalla difesa del presunto boss Donadio per dimostrare che di quella ...