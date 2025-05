New York italiano sequestrato e torturato | due agenti indagati Uno è nella scorta del sindaco Adams

Un nuovo inquietante capitolo emerge dal caso di Michael Valentino Teofrasto Carturan, l'italiano sequestrato a New York. Due agenti di polizia, uno addirittura nella scorta del sindaco Adams, sono sotto indagine per la loro possibile connessione con questo crimine. Questo episodio solleva interrogativi sull'integrità delle forze dell'ordine in un'epoca in cui il crimine informatico sta raggiungendo picchi senza precedenti. Rimanete con noi per sviluppi e approfondimenti!

Nuovi sviluppi sul caso del 28enne italiano Michael Valentino Teofrasto Carturan, sequestrato e torturato a New York per oltre due settimane con l’obiettivo di ottenere le password per accedere al suo conto in bitcoin. Secondo il New York Post, che cita proprie fonti ben informate a condizione di anonimato, ci sono anche due poliziotti indagati nel caso. Uno dei due, si legge, ha prelevato Carturan all’aeroporto e lo ha portato all’appartamento di John Woeltz e William Duplessie a Prince Street, nel quartiere di Soho, lo scorso 6 maggio. Il poliziotto, che quel giorno era fuori servizio, secondo il New York Post fa parte della sicurezza del sindaco di New York Eric Adams. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - New York, italiano sequestrato e torturato: due agenti indagati. Uno è nella scorta del sindaco Adams

Un turista italiano di 28 anni è stato rapito e torturato per due settimane a New York, dove viveva con un trader di criptovalute che aveva affittato l’appartamento.

