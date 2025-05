New York anche due poliziotti indagati per il sequestro del trader italiano delle criptovalute

Il caso di Michael Carturan, il trader italiano di criptovalute sequestrato a New York, si infittisce con l'indagine su due poliziotti coinvolti. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza e l'integrità delle forze dell'ordine in un contesto sempre più segnato da crimine e corruzione. La vicenda mette in luce un inquietante intreccio tra tecnologia, finanza e giustizia, invitando tutti a riflettere sulle ombre del mondo crypto.

Si infittisce il mistero del sequestro di Michael Carturan, I due agenti sono stati temporaneamente sospesi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - New York, anche due poliziotti indagati per il sequestro del trader italiano delle criptovalute

Sequestro, torture e criptovalute: il mistero dell’italiano a New York

A New York, un italiano di 28 anni vittima di sequestro e torture legate alle criptovalute è riuscito a fuggire.

Cerca Video su questo argomento: New York Due Poliziotti Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Il mistero dell’italiano sequestrato a New York si infittisce: prelevato da due poliziotti usati come guardie; Italiano Michael Cartura sequestrato e torturato negli Usa: indagati due agenti della polizia di New York; Turista italiano sequestrato e torturato a New York, indagini su due agenti - LaPresse; New York, turista italiano rapito e torturato da un trader: voleva password dei suoi conti. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Italiano torturato a New York, indagati anche due poliziotti. “Uno è nella scorta del sindaco Adams”

Da msn.com: La notizia riportata dal New York Post. I due agenti sono stati sospesi dal servizio. L’ufficio del primo cittadino della Grande Mela: turbati dalle accuse ...

Italiano sequestrato e torturato a New York, anche due poliziotti indagati

msn.com scrive: Secondo il New York Post per la vicenda che ha coinvolto il trader Michael Valentino Teofrastro Caraturan ci sarebbe anche John Waetz, agente della scorta del sindaco Eric Adams. L’ufficio del primo c ...

New York, due poliziotti indagati per il sequestro dell'italiano

Segnala msn.com: Si infittisce il mistero del sequestro di Michael Carturan, trader di criptovalute. I due agenti sono stati temporaneamente sospesi ...