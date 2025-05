Netflix tutte le uscite e le novità del mese di giugno 2025 | le serie e i film da non perdere

Giugno 2025 si preannuncia esplosivo su Netflix! Con una selezione di film e serie che promette di conquistare ogni membro della famiglia, il colosso dello streaming non delude le aspettative. Tra i titoli più attesi, una nuova serie originale che sta già facendo parlare di sé per la sua trama avvincente e i personaggi indimenticabili. Scoprire quali novità riserverà questo mese potrebbe rivelarsi un'esperienza imperdibile per tutti gli appassionati!

Netflix ha in programma per il mese di Giugno 2025 diverse serie tv e film per tutta la famiglia. Vediamo insieme tutte le novità della piattaforma di streaming che propone alcuni titoli attesissimi dai fan e molte prime visioni. Netflix, film e serie tv: le novità nel catalogo di giugno 2025. Una delle serie più attese del mese di giugno è senza dubbio la terza stagione di Squid Game. Basti pensare che a seconda, uscita a dicembre 2024, ha totalizzato 192,6 milioni di visualizzazioni e la prima 265,2 milioni, record assoluto per la piattaforma streaming. Su Netllix arriva poi Sara – La donna nell’ombra, tratta dall’omonima saga di Maurizio De Giovanni. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Netflix, tutte le uscite e le novità del mese di giugno 2025: le serie e i film da non perdere

