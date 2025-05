Nessuno studio Giapponese dimostra un collegamento tra vaccini Covid e il fantomatico turbo cancro

Un recente articolo preprint giapponese ha scatenato la tempesta sui social, ma la verità è ben diversa: non esiste alcun collegamento tra i vaccini Covid e il cosiddetto "turbo cancro". Questo episodio mette in luce quanto sia cruciale informarsi attraverso fonti attendibili, soprattutto in un'epoca in cui le fake news si diffondono a velocità impressionante. È fondamentale proteggere la salute pubblica con dati scientifici, non con teorie infondate.

Diverse condivisioni Facebook stanno rilanciando un post dove a sua volta si cita uno studio di ricercatori giapponesi. Per la precisione è un articolo preprint, ovvero ancora in attesa di revisione. Secondo la narrazione No vax il paper avrebbe dimostrato un collegamento tra vaccini Covid e «turbo cancro». Vediamo di cosa si tratta. Per chi ha fretta:. Secondo un post uno studio giapponese avrebbe dimostrato il collegamento tra vaccini Covid e turbo cancro.. Il turbo cancro è una forma di tumore a rapido sviluppo che non esiste nella letteratura scientifica.. Lo studio in attesa di revisione citato dai No vax è basato su un campione limitato e ignora altri fattori confondenti. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Nessuno studio Giapponese dimostra un collegamento tra vaccini Covid e il fantomatico “turbo cancro”

