Nervesa della Battaglia aderisce al piano antenne di Contarina

Nervesa della Battaglia si unisce al Piano Antenne di Contarina, un passo significativo verso una gestione sostenibile delle telecomunicazioni. Questa adesione non solo migliorerà la qualità dei servizi per i cittadini, ma si inserisce in un contesto più ampio di innovazione e sostenibilità ambientale. Un punto interessante? La sinergia tra comuni che abbracciano tecnologie smart sta trasformando il nostro modo di vivere e comunicare!

Il Comune di Nervesa della Battaglia ha ufficialmente aderito al servizio di gestione del Piano Antenne promosso da Contarina, la società in house che opera per conto di 49 Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Priula. La decisione è stata approvata all’unanimità durante la seduta del. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Nervesa della Battaglia aderisce al piano antenne di Contarina

