Nelle terre di Plinio Cigar and Food&Wine Il festival dedicato al gusto

Oggi prende il via la prima edizione del Festival nelle Terre di Plinio – Cigar and Food&Wine, un'esperienza che celebra l'arte del gusto e della convivialità. Tra masterclass, show cooking e intrattenimento musicale, si esplora la sinergia tra sigari pregiati, vini selezionati e cucina gourmet. Un'occasione imperdibile per scoprire le tendenze del buon vivere e lasciarsi trasportare in un viaggio sensoriale unico. Preparati a vivere un weekend indimenticabile!

Salone del fumo lento, masterclass, laboratori, show cooking, enogastronomia, intrattenimento musicale e tanto altro: debutta oggi la prima edizione del Festival nelle Terre di Plinio – Cigar and Food&Wine, che si svolge negli spazi di Villa Magherini Graziani. Un evento da degustare, assaporare e vivere all’insegna del buon vivere, in un luogo vanto del territorio. Da oggi e fino al 2 giugno, dalle ore 10.30 alle 20 si potrà vivere un’esperienza all’insegna del gusto, della cultura, del territorio e della qualità, per una tre giorni dedicata alle eccellenze. L’evento è organizzato dall’Accademia Enogastronomica della Valtiberina e dalla Cooperativa Sangiustinese, in collaborazione col comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Nelle terre di Plinio“. Cigar and Food&Wine. Il festival dedicato al gusto

