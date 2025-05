Nelle aziende 10 lavoratori in nero titolare nei guai | sanzioni per 102mila euro

In un’epoca in cui la trasparenza è fondamentale per il successo aziendale, una maxi operazione ha svelato l'oscuro fenomeno del lavoro nero in due aziende di Quinzano d'Oglio. Dieci lavoratori senza contratto e sanzioni per oltre 102mila euro: un campanello d’allarme per tutte le imprese. Mentre cresce la richiesta di etica e responsabilità nel mondo del lavoro, è tempo di riflettere su come le scelte di oggi possano plasmare il domani.

Una maxi operazione congiunta tra carabinieri, Nucleo Ispettorato del Lavoro e ATS Franciacorta ha portato alla luce una preoccupante situazione di sfruttamento e gravi irregolarità in due aziende del settore della lavorazione di materiale ferroso, entrambe con sede a Quinzano d'Oglio. Il. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Nelle aziende 10 lavoratori in nero, titolare nei guai: sanzioni per 102mila euro

La partecipazione dei lavoratori agli utili delle aziende è legge

Il Senato ha approvato definitivamente la legge sulla partecipazione dei lavoratori agli utili delle aziende, un'iniziativa promossa dalla Cisl che ha raccolto oltre 400mila firme.

