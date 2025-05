Nell’agenda dell’Asean c’è spazio anche per Ue e Italia Ecco come secondo Gabusi e Wong

L'ASEAN guarda al futuro con la visione “ASEAN 2045: il nostro futuro condiviso”, aprendo a nuove opportunità di collaborazione con l'Unione Europea e l'Italia. Questo cambiamento segna un passo importante verso la sostenibilità e la digitalizzazione, fondamentali oggi più che mai per affrontare le sfide globali. Scoprire come l'innovazione possa unire culture diverse potrebbe rivelarsi sorprendente. È tempo di esplorare queste nuove sinergie!

Il lancio della visione “ Asean 2045: il nostro futuro condiviso ” al vertice di Kuala Lumpur dell’organizzazione dei Paesi del Sud-est asiatico rappresenta un cambiamento significativo nell’approccio della regione alla strategia di lungo periodo. Sostenibilità, transizione digitale, economie verde e blu, e rafforzamento istituzionale sono ora al centro dell’agenda di sviluppo dell’Asean. Questa nuova roadmap è un invito chiaro ai partner esterni: impegnarsi con l’Asean su basi concrete e reciprocamente vantaggiose. Ma le nazioni regionali esprimo attraverso l’organizzazione anche una consapevolezza di essere parte attiva delle dinamiche mondiali, un ruolo che verrà implementato nel futuro e che porterà i grandi, storici player globali a rimodellare i rapporti con il Sud-est asiatico. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Nell’agenda dell’Asean c’è spazio anche per Ue e Italia. Ecco come secondo Gabusi e Wong

