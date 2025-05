Nella notte più importante l’Inter di Inzaghi non è scesa in campo | il nulla di fronte alla lezione di calcio del Psg

Nella notte che avrebbe dovuto consacrare l’Inter, la squadra di Inzaghi ha subito un’umiliante lezione dal PSG. Non si tratta solo di una sconfitta, ma di una disfatta che entrerà nei libri di storia della Champions League. Un momento da dimenticare, ma impossibile da cancellare. In un contesto in cui il calcio italiano cerca riscatto, questa battuta d’arresto mette in dubbio il futuro dei nerazzurri e la loro capacità di tornare a brillare. Cosa ci riserverà il futuro

Il sogno è diventato un incubo. La partita che doveva consegnare questa squadra alla memoria, una serata tutta da dimenticare. Ma sarà impossibile farlo perché questa non è una semplice una sconfitta ma una disfatta, la peggiore di sempre nella storia della Champions League. L’Inter di Simone Inzaghi perde la sua seconda finale. Stavolta lo fa malissimo, senza giocare, senza reagire, senza capirci nulla per novanta minuti. A Monaco di Baviera il Paris Saint-Germain dilaga addirittura 5-0. Una lezione di calcio, un’umiliazione. Se a Istanbul i nerazzurri erano usciti a testa alta e con mille rimpianti per aver fatto partita pari contro il City di Guardiola, stasera non ci sono nemmeno le lacrime, talmente sono stati annichiliti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nella notte più importante l’Inter di Inzaghi non è scesa in campo: il nulla di fronte alla lezione di calcio del Psg

