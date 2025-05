Nella notte due guide in stato d' ebbrezza uno ha quattro volte il tasso consentito

Nella notte tra il 30 e il 31 maggio, a Buttrio, due guide sono state fermate in stato di ebbrezza: uno di loro aveva un tasso quattro volte superiore al limite consentito! Questo episodio mette in luce un trend preoccupante sulle strade italiane, dove l'alcool continua a rappresentare un rischio. Con controlli intensificati nel fine settimana, è fondamentale ricordare che la sicurezza non può mai essere messa a repentaglio. La responsabilità è di tutti!

I controlli, intensificati nel fine settimana, li hanno sorpresi a guidare in stato di ebbrezza; ora per i due conducenti si andrĂ nel penale. Entrambi i casi hanno avuto luogo a Buttrio, nella notte tra il 30 e il 31 maggio. Il valore indicato dal primo degli etilometri, peraltro il meno grave.

I controlli, intensificati nel fine settimana, hanno permesso di denunciare due uomini, classe '84 e '87: il tasso del secondo superava i 2 grammi d'alcool per litro di sangue ...

