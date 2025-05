Nella notte della democrazia Gaza muore | fiaccolata al parco del Mercatello per le vittime

"Nella notte della democrazia, Gaza muore": un messaggio che risuona forte nel cuore di Salerno. Domani, 1 giugno, il parco del Mercatello si illuminerà di fiaccole per onorare le vittime e chiedere giustizia. Un'iniziativa che si inserisce in un crescente movimento globale di solidarietà, dove ogni voce conta. Unisciti a noi per far sentire il tuo sostegno: insieme, possiamo cambiare il mondo. Non mancare!

"Nella notte della democrazia, Gaza muore, sanzioni subito": è quanto si legge sul manifesto diffuso in città per invitare i salernitani a partecipare alla fiaccolata per Gaza. Appuntamento con cittadini e associazioni dalle 21.30 alle 23.30 al parco del Mercatello, domani, 1 giugno, per dire no. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - "Nella notte della democrazia, Gaza muore": fiaccolata al parco del Mercatello per le vittime

Netanyahu ordina, l’esercito risponde. Nuovo massacro di Israele a Gaza: almeno 60 morti nella notte

Il conflitto tra Israele e Hamas si intensifica, con Netanyahu che ordina un intervento militare a Gaza dopo un attacco notturno che ha causato almeno 60 morti.

"Nella notte della democrazia, Gaza muore": fiaccolata al parco del Mercatello per le vittime

Anche a Fano l’iniziativa “Gaza muore. Sanzioni subito”

"Nella notte della democrazia" una fiaccolata per Gaza

