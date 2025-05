Nel locale pregiudicati e droga Attività sospesa per 10 giorni

Negli ultimi anni, la lotta contro la droga è diventata una priorità per molte comunità italiane. A Sezze, un locale è stato sospeso per 10 giorni a causa di presunti legami con attività illecite. Questo provvedimento dei carabinieri non è solo un segnale forte contro la criminalità, ma riflette un trend più ampio verso un ambiente urbano più sicuro. La vigilanza continua è fondamentale: ogni azione conta nella battaglia per proteggere i nostri giovani.

I carabinieri della stazione di Sezze, nella giornata di ieri hanno eseguito un provvedimento di sospensione della licenza di un esercizio commerciale del luogo per 10 giorni. A seguito di specifici accertamenti volti al controllo delle attività commerciali presenti sul territorio, i militari. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Nel locale pregiudicati e droga. Attività sospesa per 10 giorni

Schiamazzi notturni e alcol a minori: a Brughiero attività chiusa per 10 giorni

L'attività di Brughiero è stata chiusa per 10 giorni a causa di schiamazzi notturni e somministrazione di alcolici a minorenni.

