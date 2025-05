Nel giorno della finale di Champions League addio a Ernesto Pellegrini presidente scudettato dell’Inter

Nel giorno in cui l'Inter alza gli occhi verso la finale di Champions League, il calcio piange la scomparsa di Ernesto Pellegrini, un presidente che ha scolpito il suo nome nella storia del club. La sua visione e leadership hanno segnato un'era, rendendo l'Inter ciò che è oggi: una leggenda vivente. Un tributo che riunisce il popolo nerazzurro, ricordando che i veri campioni non si dimenticano mai.

“Ci ha lasciato il Presidente Ernesto Pellegrini. Per undici anni ha guidato l’Inter con saggezza, onore e determinazione, lasciando una impronta indelebile nella storia del nostro Club. FC Internazionale Milano e tutto il popolo nerazzurro si stringono attorno ai suoi familiari”. Così l’Inter sui social ricorda l ‘ex presidente Pellegrini, morto a 84 anni. La notizia è arrivata nel giorno della finale di Champions a Monaco di Baviera che l’Inter giocherà questa sera con il lutto al braccio. L’addio a Ernesto Pellegrini, presidente dell’Inter che vinse lo scudetto nel 1989. “Per undici anni ha guidato l’Inter con saggezza, onore e determinazione, lasciando una impronta indelebile nella storia del nostro Club”, lo ricorda in una nota l’Inter, “FC Internazionale Milano e tutto il popolo nerazzurro si stringono attorno ai suoi familiari”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Nel giorno della finale di Champions League addio a Ernesto Pellegrini, presidente scudettato dell’Inter

Ernesto Pellegrini è morto, addio all'imprenditore ex presidente dell'Inter: aveva 84 anni

È un momento di grande tristezza per il mondo del calcio: Ernesto Pellegrini, ex presidente dell'Inter e imprenditore visionario, ci ha lasciati all'età di 84 anni.

Cerca Video su questo argomento: Giorno Finale Champions League Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Psg-Inter, la programmazione speciale di Sky per la finale; Finale Champions League, la programmazione speciale di Inter TV; Champions, scelto il canale che trasmetterà la finale PSG-Inter in diretta in chiaro; Finale Champions League, sì al maxischermo a San Siro per Psg-Inter. 🔗Ne parlano su altre fonti

Luis Enrique e il sogno con la figlia Xana nel giorno della finale di Champions tra PSG e Inter

Riporta fanpage.it: Luis Enrique nel 2019 ha perso la figlia Xana, a causa di una rara malattia. La bimba aveva solo 9 anni. L’allenatore del PSG la ricorda spesso e nei mesi scorsi ha ricordato cosa fece con la piccola ...

Finale Champions PSG-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming gratis: orario e canale in chiaro

Secondo fanpage.it: PSG e Inter si sfidano stasera alle ore 21:00 nella finale di Champions League a Monaco di Baviera: la partita sarà trasmessa in diretta TV in chiaro ...

Psg-Inter: orario, probabili formazioni e dove vedere finale di Champions in chiaro

Riporta msn.com: Oggi, sabato 31 maggio, si gioca la finale di Champions tra Inter e Psg. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming ...