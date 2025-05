Nel cuore e nella testa | il Teatro di Napoli svela la nuova stagione

Il Teatro di Napoli lancia la sua ventunesima stagione con un titolo che risuona come un inno all'emozione: “Nel cuore e nella testa”. In un'epoca dove il teatro si fa sempre più rifugio per le menti e i cuori, questa programmazione promette incontri indimenticabili. Sotto la guida del visionario Roberto Andò, il teatro diventa un palcoscenico di riflessione e connessione. Non perdere l’occasione di vivere storie che parlano all’anima!

C'è un titolo che vibra come un verso poetico, come un'intenzione profonda che trascende la semplice programmazione teatrale: "Nel cuore e nella testa". È questo il motto della ventunesima stagione del Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, presieduto da Luciano Cannito e guidato, nella direzione artistica, dall'intellettuale e regista Roberto Andò. Un titolo che promette di essere più di

